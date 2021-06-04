سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 14,354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 33,130,027، فيما بلغ عدد الوفيات 592,776.
الولايات المتحدة تسجّل 14354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بكورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 14,354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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