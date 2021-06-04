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مجموعة التنسيق والاستجابة لضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية تقدم إشعارا للتعويض ضد إيران

مجموعة التنسيق والاستجابة لضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية تقدم إشعارا للتعويض ضد إيران
http://almnatiq.net/?p=989569
المناطق - وكالات

قدمت المجموعة الدولية للتنسيق والاستجابة لضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية إشعاراً رسمياً ضد إيران للمطالبة بالتعويض والتي سقطت بالقرب من طهران في 8 يناير 2020م.
وأكد الوزراء المفوضون عن المملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا وكندا، من خلال بيان مشترك اليوم , أن تصرفات إيران وتجاهلها يعدان بمثابة انتهاك للقانون الدولي, وبلدانهم تضررت بشكل خطير من هذه المأساة، ويجب على إيران أن تفي بمسؤوليتها القانونية لتقديم تعويضات كاملة لمجموعة الدول.
وقال الوزراء بحسب ما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: “لقد قدمنا سلسلة من المطالب التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الاعتراف بالخطأ وسرد كامل للأحداث التي أدت إلى سقوط الضحايا، واعتذار علني، وإعادة ممتلكات الضحايا المفقودة والمسروقة، وتأكيدات عدم التكرار بشكل ملموس، والشفافية في الملاحقات الجنائية وفقاً لسيادة القانون ، والتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم، بغض النظر عن الجنسية وبمقدار يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي “.
وطالبت المجموعة في ختام البيان إيران بالعمل فوراً لتحديد موعد بدء المفاوضات رسمياً بشأن التعويضات. مجددة تضامنها الكامل مع أسر ضحايا الطائرة المنكوبة.

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