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دراسة : تناول كوب من اللبن يوميا يقي من أمراض القلب

دراسة : تناول كوب من اللبن يوميا يقي من أمراض القلب
http://almnatiq.net/?p=989584
المناطق - وكالات

خلصت دراسة إلى أن تناول كوب من اللبن يوميا يحد بصورة كبيرة من خطورة الاصابة بأمراض القلب. وتوصل فريق من الباحثين إلى أن الأشخاص الذين يتناولون اللبن لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الذي يمكن أن يسبب انسداد الشرايين مما يؤدي للأزمات القلبية.

وذكرت “ديلي ميل” أن الباحثين توصلوا إلى أن من يتناول اللبن يوميا تنخفض لديه خطورة الاصابة بالشريان التاجي 14%. ومن خلال دراسة المعلومات الصحية لمليوني مواطن من بريطانيا وأمريكا توصل الباحثون إلى أن من لديهم قدرة تكيف تمكنهم من استهلاك كميات كبيرة من اللبن أقل عرضة لأمراض القلب.

وتأتي نتائج هذه الدراسة في الوقت الذي تتزايد فيه الدلائل على أن منتجات الألبان مفيدة للصحة بعدما أفادت دراسات سابقة بأنها غير مفيدة. وقال فيمال كاراني كبير الباحثين القائمين على الدراسة واستاذ التغذية في جامعة ريدينج “توصلنا إلى أنه بين المشاركين الذين لديهم تباين وراثي قمنا بربطه بتناول مستويات مرتفعة من اللبن لديهم دهون أعلى ولكن المهم لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول الضار والنافع”.

وأضاف” خلصنا أيضا إلى أن من لديهم هذا التباين الوراثي تنخفض لديهم خطورة الاصابة بمرض الشريان التاجي”. وعندما تم فحص البيانات من دراسة بيو بانك البريطانية ودراسة الصحة والتقاعد من أمريكا توصل العلماء إلى أن من يتناولون اللبن بصورة أكبر لديهم مستويات أقل من دهون الدم. مع ذلك توصل الباحثون إلى أن من يتناولون اللبن بصورة دورية عادة تكون لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى مقارنة بمن لا يتناولون اللبن.

وعلى الرغم من أن البدانة والسكرى وحالات أخرى تؤثر على التمثيل الغذائي مرتبطة بزيادة استخدام منتجات الألبان قال كبير الباحثين كاراني إنه لا يوجد دليل على أن زيادة استهلاك اللبن يزيد من فرص الاصابة بداء السكري. وجرى نشر نتائج الدراسة في دورية ” اوبستي” (البدانة) الدولية.

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