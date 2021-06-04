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نيابة عن الأطفال .. الآف الآباء الهولنديين يقاضون “تيك توك”

نيابة عن الأطفال .. الآف الآباء الهولنديين يقاضون “تيك توك”
http://almnatiq.net/?p=989586
المناطق - وكالات

يطالب الآلاف من الآباء الهولنديين بتعويضات نيابة عن أطفالهم من مشغلي منصة الفيديو الشهيرة “تيك توك”.
وأفادت المؤسسة الهولندية لأبحاث معلومات السوق اليوم بأن إجمالي المطالبات يتجاوز 1.4 مليار يورو (1.7 مليار دولار).
وكشفت أن المطالبات مقدمة من أكثر من 64 ألفا من الآباء.
وأرجع الآباء طلب التعويضات إلى أن المنصة تجمع بيانات من القصّر لتظهر لهم إعلانات مستهدفة دون طلب إذن. وإضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال لمخاطر من خلال ما يسمى بالتحديات، حيث يطلب مستخدمو المنصة من بعضهم البعض القيام بأعمال محفوفة بالمخاطر.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الهولندية لأبحاث معلومات السوق هي منظمة غير ربحية تعنى بحماية الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمات عبر الإنترنت.
وكانت منصة تيك توك، المملوكة لمجموعة “بايت دانس” الصينية، قد تعهدت سابقا باتخاذ خطوات لضمان سلامة مستخدميها من صغار السن.
ووفقا لشروط استخدام المنصة، يحتاج القصّر إلى موافقة أولياء أمورهم القانونيين. ولا يُسمح بشكل عام للأطفال دون 13 عاما باستخدامها.
ووفقا للألمانية تؤكد المنصة، على موقعها الإلكتروني، أن هناك إعدادات للتحكم في الخصوصية متاحة للمستخدمين حتى يتمكنوا من اختيار الإعدادات المناسبة لهم.

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