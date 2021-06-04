هيئة أمريكية تحذر من استخدام مضخة قلب تسببت بوفيات

المناطق - وكالات

أوصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الجراحين، الخميس، بوقف زرع مضخة قلب تصنعها شركة “ميدترونيك” بسبب فشل ما في عملها ارتبط مؤخرا بحالات إصابة بسكتات قلبية وأكثر من 12 وفاة.

وكانت “ميدترونيك” أعلنت في وقت سابق الخميس توقفها عن بيع جهازها الذي يهدف إلى تحفيز الدورة الدموية لدى المرضى الذين يعانون متاعب بالقلب.

وأظهرت بيانات الشركة مؤخرا أن الجهاز قد يتوقف دون سابق إنذار عن العمل ويفشل في إعادة تشغيله، وفقا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت الشركة إنها لم تتمكن من التوصل إلى سبب وقوع ذلك في كل حالة.

ويمكن أن يستخدم الجراحون أجهزة زرع من شركات تصنيع أخرى، حسبما طلبت الهيئة من الأطباء في مذكرة.

وهناك حاليا نحو أربعة آلاف مريض حول العالم يحملون جهاز القلب من “ميدترونيك”، نصفهم تقريبا في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمرضى الآخرين، قالت الهيئة إنه يتعين على الأطباء الأميركيين الاتصال بالشركة للوصول إلى أحدث إرشادات تتعلق بتشغيل الجهاز، والتي تتضمن التحكم في ضغط الدم.

كما أعلنت الهيئة أن “ميدترونيك” أوقفت مبيعات المضخة بعد مراجعة مائة تقرير للفشل في تشغيلها أو توقفها عن العمل، ما أدى إلى وفاة 14 مريضا وإزالة 13 مريضا آخر للمضخة.

واستدعت الشركة في السابق بعض أجهزة القلب التي صنعتها ومكوناتها بعد زرعها.

وقالت الشركة إنه يجب ألا تزال الأجهزة تلقائيا من أجسام المرضى، موضحة أن نزع الأجهزة بعد زرعها يجب أن يدرس بحذر في مقابل المخاطر المحتملة للجراحة.