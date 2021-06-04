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بايدن يوسع القائمة السوداء للشركات الصينية

بايدن يوسع القائمة السوداء للشركات الصينية
http://almnatiq.net/?p=989606
المناطق - وكالات

وسع الرئيس الأميركي جو بايدن القيود المفروضة على الاستثمارات الأميركية في بعض الشركات الصينية ذات الصلة المزعومة بالجيش، مضيفًا المزيد من الشركات إلى القائمة السوداء.

ووقع بايدن يوم الخميس أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين شراء أو بيع أي سندات مالية متداولة علنا من 59 شركة صينية اعتبارًا من 2 أغسطس.

ويستند هذا الإجراء إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر الماضي، والذي تضمن إدراج أكثر من 50 شركة صينية لها صلات مزعومة بالجيش الصيني إلى القائمة السوداء.

ويشمل أمر بايدن الشركات التي تتهمها الولايات المتحدة باستخدام تكنولوجيا المراقبة التي تسهل انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيت الأبيض إن الأمر “يسمح للولايات المتحدة- بشكل هادف ومحدد – بحظر دخول الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي تقوض الأمن أو القيم الديمقراطية للولايات المتحدة وحلفائنا”، وأضاف البيت الأبيض أنه سيتم تحديث القائمة حسب ما تقتضيه الضرورة.

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