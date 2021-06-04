احدث الأخبار

لماذا ينخفض مستوى الأكسجين لدى مريض كورونا؟ هنا الإجابة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها
أبرز المواد
 مجلس الأمن يستعجل الحوثيين للسماح بتفقد الناقلة صافر
أبرز المواد
 نيابة عن الأطفال .. الآف الآباء الهولنديين يقاضون “تيك توك”
أبرز المواد
 في الجبل الأسود.. الصين تبني طريق بتكلفة مليار دولار لا يؤدي إلى أي مكان
أبرز المواد
 دراسة : تناول كوب من اللبن يوميا يقي من أمراض القلب
أبرز المواد
 تقنية جديدة .. توليد الطاقة من شبكات الواي فاي
أبرز المواد
 ارتفاع الدولار ينال من جاذبية الذهب
أبرز المواد
 سيولة الاقتصاد السعودي تصعد 16 مليار ريال في أسبوع .. 2.209 تريليون ريال
أبرز المواد
 مجموعة التنسيق والاستجابة لضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية تقدم إشعارا للتعويض ضد إيران
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 الولايات المتحدة تسجّل 14354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بكورونا
أبرز المواد
لماذا ينخفض مستوى الأكسجين لدى مريض كورونا؟ هنا الإجابة

لماذا ينخفض مستوى الأكسجين لدى مريض كورونا؟ هنا الإجابة

أبرز المواد
القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها

القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها

أبرز المواد
مجلس الأمن يستعجل الحوثيين للسماح بتفقد الناقلة صافر

مجلس الأمن يستعجل الحوثيين للسماح بتفقد الناقلة صافر

أبرز المواد
نيابة عن الأطفال .. الآف الآباء الهولنديين يقاضون “تيك توك”

نيابة عن الأطفال .. الآف الآباء الهولنديين يقاضون “تيك توك”

أبرز المواد

القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها

القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها
http://almnatiq.net/?p=989607
المناطق - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملكة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالتها، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملكة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالتها، راجياً لحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

لماذا ينخفض مستوى الأكسجين لدى مريض كورونا؟ هنا الإجابة

لماذا ينخفض مستوى الأكسجين لدى مريض كورونا؟ هنا الإجابة
مجلس الأمن يستعجل الحوثيين للسماح بتفقد الناقلة صافر

مجلس الأمن يستعجل الحوثيين للسماح بتفقد الناقلة صافر
نيابة عن الأطفال .. الآف الآباء الهولنديين يقاضون “تيك توك”

نيابة عن الأطفال .. الآف الآباء الهولنديين يقاضون “تيك توك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*