“بلدية الخبر” تعالج طنين من النفايات الإلكترونية في ٢٠ يوم

“بلدية الخبر” تعالج طنين من النفايات الإلكترونية في ٢٠ يوم

المنطقة الشرقية
الكركم.. قوة عجيبة للجهاز الهضمي والكبد والصفراء

الكركم.. قوة عجيبة للجهاز الهضمي والكبد والصفراء

أبرز المواد
بايدن يوسع القائمة السوداء للشركات الصينية

بايدن يوسع القائمة السوداء للشركات الصينية

أبرز المواد
هيئة أمريكية تحذر من استخدام مضخة قلب تسببت بوفيات

هيئة أمريكية تحذر من استخدام مضخة قلب تسببت بوفيات

أبرز المواد

“بلدية الخبر” تعالج طنين من النفايات الإلكترونية في ٢٠ يوم

“بلدية الخبر” تعالج طنين من النفايات الإلكترونية في ٢٠ يوم
http://almnatiq.net/?p=989619
الدمام- فتحية عبدالله

سجلت الحملة الأولى لجمع النفايات الإلكترونية في محافظة الخبر في أقل من شهر أكثر من طنين من إجمالي النفايات الإلكترونية من خلال اطلاقها لحاويات جمع النفايات الإلكترونية.

وكانت بلدية محافظة الخبر قد ساهمت تزامنا ويوم البيئة العالمي الذي جاء تحت شعار” استعادة النظم البيئية لكوكبنا”، بعدد من الحملات الخاصة بصحة البيئة من خلال إطلاق عددا من الجولات والحملات التوعوية والتطوعية بعدد من المواقع بمدينه الخبر، كان أبرزها تدشينها لحملة جمع وتدوير النفايات الإلكترونية، بالتعاون مع مصنع “داز” السعودية لتدوير الإلكترونيات، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تفاعل المتاجر الإلكترونية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن البلدية ماضية في استقطاب الشركات التي تقوم بعملية تدوير النفايات والتخلص الآمن منها، للمحافظة على البيئة من جميع الملوثات خصوصا أن المواد التي تدخل في مكونات تصنيع هذه الإلكترونيات تشكل خطورة على الإنسان بالدرجة الأولى، وهو المستهدف في هذه الحملة.

وأشار إلى أنه تم منذ انطلاقة الحملة جمع أكثر من طنين من النفايات الإلكترونية، منذ تاريخ تدشين الحملة في ١١ من شهر مايو الماضي حتى الآن، كما وثمن رئيس بلدية محافظة الخبر على تعاون المواطنين وأصحاب المتاجر الإلكترونية وعيهم بهذه المسؤولية.

يذكر أن مبادرة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية جاءت لمعالجة مخاطر النفايات الإلكترونية التي تصنف ضمن النفايات الخطيرة حيث تشكل نسبة 70% من النفايات السامة، وذلك بسبب احتوائها على عناصر كيميائية، ويتم معالجتها من خلال جمعها في الحاويات، التي تم توفيرها في كورنيش الخبر، للتخلص من النفايات الإلكترونية وتحويلها، إلى مواد خام قابلة للاستخدام بطرق صديقة للبيئة تبعاً للأنظمة المتبعة محلياً ودولياً.

كما أتاحت بلدية الخبر ضمن المبادرة في حال وجود أجهزة كبيرة مثل” الثلاجات والغسالات”، هاتف اتصال مدون على الحاوية ليتم الوصول للأجهزة التي يتم التخلص منها بتسلميها أو استلامها.

ولفت المهندس الزايدي؛ الى أن هذه المبادرات تأتي ضمن حرص بلدية الخبر على تحقيق برنامج جودة الحياة، بجانب خطة البلدية الرامية إلى التخلص الآمن من المخلفات، وتهدف هذه الخطوة لتجنيب البيئة من مخاطرها والاستفادة من مكوناتها.

كما نوه، أن عملية تجميع النفايات الإلكترونية تعد من أهم عمليات تجميع النفايات، نظراً لخطورة مثل هذه النفايات على البيئة، حيث تم تصميم حاويات حديثة مخصصة للنفايات الإلكترونية بمواصفات فنية، ضمن خطة تستهدف توفير حاويات جديدة بأحجام مختلفة ومجهزة لجمع النفايات كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتقنية صغيرة الحجم.

وأكد المهندس سلطان الزايدي على أنّ ذلك يأتي من منطلق حرص بلدية الخبر على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة للتحولات والنقلات النوعية في مجال استخدام التقنيات والأجهزة الإلكترونية المتعددة، الأمر الذي يُحتم إيجاد وسائل تُمكن المستخدمين من التخلص السليم من الأجهزة الالكترونية والكهربائية والتقنية غير المرغوب فيها بما يضمن توفير بيئة نظيفة ومستدامة.

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يفتتح الاجتماع التنسيقي الأول لبرنامج معالجة التشوه البصري وبرنامج جودة الحياة بحضور ممثلي أمانات المملكة

أمين الشرقية يفتتح الاجتماع التنسيقي الأول لبرنامج معالجة التشوه البصري وبرنامج جودة الحياة بحضور ممثلي أمانات المملكة
أمين الاحساء .. تحويل غاز النفايات الى طاقة كهربائية لتشغيل المردم البيئي الهندسي

أمين الاحساء .. تحويل غاز النفايات الى طاقة كهربائية لتشغيل المردم البيئي الهندسي
تعليم حفرالباطن يعقد الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم

تعليم حفرالباطن يعقد الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*