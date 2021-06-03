“بلدية الخبر” تعالج طنين من النفايات الإلكترونية في ٢٠ يوم

الدمام- فتحية عبدالله

سجلت الحملة الأولى لجمع النفايات الإلكترونية في محافظة الخبر في أقل من شهر أكثر من طنين من إجمالي النفايات الإلكترونية من خلال اطلاقها لحاويات جمع النفايات الإلكترونية.

وكانت بلدية محافظة الخبر قد ساهمت تزامنا ويوم البيئة العالمي الذي جاء تحت شعار” استعادة النظم البيئية لكوكبنا”، بعدد من الحملات الخاصة بصحة البيئة من خلال إطلاق عددا من الجولات والحملات التوعوية والتطوعية بعدد من المواقع بمدينه الخبر، كان أبرزها تدشينها لحملة جمع وتدوير النفايات الإلكترونية، بالتعاون مع مصنع “داز” السعودية لتدوير الإلكترونيات، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تفاعل المتاجر الإلكترونية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن البلدية ماضية في استقطاب الشركات التي تقوم بعملية تدوير النفايات والتخلص الآمن منها، للمحافظة على البيئة من جميع الملوثات خصوصا أن المواد التي تدخل في مكونات تصنيع هذه الإلكترونيات تشكل خطورة على الإنسان بالدرجة الأولى، وهو المستهدف في هذه الحملة.

وأشار إلى أنه تم منذ انطلاقة الحملة جمع أكثر من طنين من النفايات الإلكترونية، منذ تاريخ تدشين الحملة في ١١ من شهر مايو الماضي حتى الآن، كما وثمن رئيس بلدية محافظة الخبر على تعاون المواطنين وأصحاب المتاجر الإلكترونية وعيهم بهذه المسؤولية.

يذكر أن مبادرة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية جاءت لمعالجة مخاطر النفايات الإلكترونية التي تصنف ضمن النفايات الخطيرة حيث تشكل نسبة 70% من النفايات السامة، وذلك بسبب احتوائها على عناصر كيميائية، ويتم معالجتها من خلال جمعها في الحاويات، التي تم توفيرها في كورنيش الخبر، للتخلص من النفايات الإلكترونية وتحويلها، إلى مواد خام قابلة للاستخدام بطرق صديقة للبيئة تبعاً للأنظمة المتبعة محلياً ودولياً.

كما أتاحت بلدية الخبر ضمن المبادرة في حال وجود أجهزة كبيرة مثل” الثلاجات والغسالات”، هاتف اتصال مدون على الحاوية ليتم الوصول للأجهزة التي يتم التخلص منها بتسلميها أو استلامها.

ولفت المهندس الزايدي؛ الى أن هذه المبادرات تأتي ضمن حرص بلدية الخبر على تحقيق برنامج جودة الحياة، بجانب خطة البلدية الرامية إلى التخلص الآمن من المخلفات، وتهدف هذه الخطوة لتجنيب البيئة من مخاطرها والاستفادة من مكوناتها.

كما نوه، أن عملية تجميع النفايات الإلكترونية تعد من أهم عمليات تجميع النفايات، نظراً لخطورة مثل هذه النفايات على البيئة، حيث تم تصميم حاويات حديثة مخصصة للنفايات الإلكترونية بمواصفات فنية، ضمن خطة تستهدف توفير حاويات جديدة بأحجام مختلفة ومجهزة لجمع النفايات كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتقنية صغيرة الحجم.

وأكد المهندس سلطان الزايدي على أنّ ذلك يأتي من منطلق حرص بلدية الخبر على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة للتحولات والنقلات النوعية في مجال استخدام التقنيات والأجهزة الإلكترونية المتعددة، الأمر الذي يُحتم إيجاد وسائل تُمكن المستخدمين من التخلص السليم من الأجهزة الالكترونية والكهربائية والتقنية غير المرغوب فيها بما يضمن توفير بيئة نظيفة ومستدامة.