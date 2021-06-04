ورشة متنقلة لصيانة الكراسي المتحركة فـي تجمع الرياض الصحي الأول

المناطق - الرياض

ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية في تجمع الرياض الصحي الأول في تمكين القطاع الثالث من أداء دوره في المساهمة بالقطاع الصحي ودعم المرضى والمستفيدين.

أقامت جمعية حركية بالتعاون مع منشآت التجمع الأول الصحية في محافظة وادي الدواسر والسليل والأفلاج، ورشة متنقلة تقوم بصيانة وإصلاح الكراسي المتحركة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال سيارة مجهزة بمعدات يديرها فريق فني متخصص.

وجاءت المبادرة نظراً لإنعدام وجود مقرات صيانة دائمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الطرفية، ولتوفير الوقت والجهد والمال في عملية الصيانة ولرفع العناء والمشقة عن المستفيدين؛من خلال سهولة الوصول إلى الخدمة.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي تجمع الرياض الصحي الأول لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات بجودة وكفاءة عالية وتقليل الآثار السلبية للإعاقة، وذلك بما يتماشى مع أهداف التجمع لتحقيق رؤية المملكة 2030.