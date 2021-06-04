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شرطة جازان: ضبط 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

شرطة جازان: ضبط 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

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شرطة جازان: ضبط 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

شرطة جازان: ضبط 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=989625
المناطق - جازان

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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