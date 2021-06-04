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السفير السبيعي يشارك في اجتماع سفراء المجموعة العربية مع وزيرة خار جية الكوت ديفوار

السفير السبيعي يشارك في اجتماع سفراء المجموعة العربية مع وزيرة خار جية الكوت ديفوار

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السفير السبيعي يشارك في اجتماع سفراء المجموعة العربية مع وزيرة خار جية الكوت ديفوار

السفير السبيعي يشارك في اجتماع سفراء المجموعة العربية مع وزيرة خار جية الكوت ديفوار
http://almnatiq.net/?p=989642
المناطق - واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي في اجتماع سفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى جمهورية الكوت ديفوار مع معالي وزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الأفريقي والإيفواريين في الخارج لجمهورية الكوت ديفوار/ كانديا كميسوكو كمارا.
وأكد السفير السبيعي في كلمة خلال الاجتماع موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأدان الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل، تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه والمقدسات، وحث الجانب الإيفواري على إصدار بيان يندد بهذه الاعتداءات ويساند القضية الفلسطينية العادلة.
وأصدر السفراء العرب خلال الاجتماع بيانا أعربوا فيه عن إدانتهم القاطعة للعنف والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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