عيادات بيطرية لكشف منشطات الخيول بميدان فروسية العقيق بالباحة

المناطق - واس

تقوم فرقتان بيطرية وفنية من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العقيق بالإشراف على الخيول المشاركة في سباقات الخيل بميدان فروسية العقيق بمنطقة الباحة .

ويتمحور عمل الفرقتين في قراءة ومطابقة شرائح الجياد المشاركة وإجراء فحص مبدئي قبل السباق, كما تخضع الخيول الفائزة لسحب عينات الدم للتأكد من خلوها من المنشطات, بالإضافة لإمكانية تدخل فرق التدخل السريع في حال حدث إصابات أثناء السباق .

الجدير بالذكر أن العيادة البيطرية تتواجد بجميع طواقمها من أطباء وفنيين قبل كل سباق بساعة وتنتهي بعودة الخيول إلى حضائرها بعد نهاية كل سباق.