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الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية

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أكثر من 3 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن لعام 2020م

أكثر من 3 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن لعام 2020م
http://almnatiq.net/?p=989651
المناطق - واس

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم خدماتها التشخيصية من خلال الفحوصات المخبرية والتي بلغت 3,280,912 فحصاً مخبرياً لعام 2020م ، حيث استقبلت بنوك الدم 6145 متبرعاً ومتبرعة فيما بلغت عدد العينات 348,862 عينة شملت كل من الفحوصات الكيميائية وأبحاث الدم و الهرمونات والفيروسات والميكروبات وتشريح الأنسجة و بنك الدم والفحوصات المناعية حيث تم تقديم كافة الخدمات الطبية للمستفيدين من خلال الفحوصات المخبرية والبرامج التثقيفية سعيا لتوعيتهم ومدى معرفتهم عن هذه الفحوصات وأهميتها في الكشف عن الفيروسات والميكروبات المختلفة كتقييم الحالة الصحية للفرد، وتشخيص المشكلات الصحية، والوقاية منها.

وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية لكافة أفراد المجتمع.

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