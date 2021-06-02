جمعية الملك عبدالعزيز بحائل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نساء المستقبل

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وقع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل المهندس وليد الزامل اليوم، مذكرة تفاهم مع رئيسة مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر الجمعية بالمنطقة.

وتهدف المذكرة إلى الشراكة المعرفية والثقافية والفعاليات المجتمعية، التي تتمثل في تقديم جلسات وملتقيات وندوات حوارية في مختلف الأنشطة والبرامج وفق مسارات الطرفين , إضافةً إلى تبادل الخبرات من خلال الدراسات والأبحاث والابتكارات والموضوعات التي تستهدف المرأة وتمكينها.