اتحـاد كرة اليـد يعفو عن جميع الموقوفين

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد، برئاسة الأستاذ فاضل بن علي النمر، قراراً يقضي برفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام الذين صدرت بحقهم عقوبة الإيقاف والغرامات المالية، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحق الأندية أو اللاعبين، فيما يخص المنع من التسجيل، سواء بنظام الإعارة او الانتقال، ويستثنى من ذلك اللاعبون أو الإداريون او المدربون الذين صدر بحقهم قرار بالشطب أو الإيقاف، من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وجاءت هذه القرارات بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبموافقة كافة أعضاء المجلس، رغبة من الاتحاد في فتح صفحة جديدة مع كافة الأندية واللاعبين ومنسوبي اللعبة عموما، مع قرب انطلاق الموسم الجديد 2021-2022، وتزامناً مع قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باعتماد مجلس الإدارة الجديد.

من جهته، أكد الأستاذ فاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، أن هذه القرارات تعد بادرة تعاون مشتركة، ما بين الاتحاد من جهة والأندية واللاعبين من جهة ثانية، من أجل النهوض بلعبة كرة اليد وتطويرها، ولكي تصبح حافزاً كبيراً لكافة الأندية واللاعبين، لتقديم العطاء الفني المأمول، والمقرون بالتنافس الرياضي الشريف، والإثارة الكبيرة في الموسم المقبل.