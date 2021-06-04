احدث الأخبار

الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة
منطقة الرياض
 اتحـاد كرة اليـد يعفو عن جميع الموقوفين
الرياضة
 جمعية الملك عبدالعزيز بحائل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نساء المستقبل
منطقة حائل
 أكثر من 3 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن لعام 2020م
المنطقة الشرقية
 عيادات بيطرية لكشف منشطات الخيول بميدان فروسية العقيق بالباحة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 107 أطنان من السلال الغذائية مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في بنجلاديش
أبرز المواد
 السفير السبيعي يشارك في اجتماع سفراء المجموعة العربية مع وزيرة خار جية الكوت ديفوار
محليات
 فضيحة فساد.. حزب أردوغان كبّد بلدية إسطنبول 100 مليون دولار
أبرز المواد
 الإمارات تسجل حالتي وفاة و2062 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 اكتشاف ينسف أدلة وجود البشر بالأمريكيتين.. قبل 33 ألف عام
أبرز المواد
 أمل جديد لمرضى سرطان الثدي.. “علاج ثوري” في الطريق
أبرز المواد
الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية

الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
شرطة منطقة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة

شرطة منطقة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة

منطقة الرياض
اتحـاد كرة اليـد يعفو عن جميع الموقوفين

اتحـاد كرة اليـد يعفو عن جميع الموقوفين

الرياضة
جمعية الملك عبدالعزيز بحائل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نساء المستقبل

جمعية الملك عبدالعزيز بحائل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نساء المستقبل

منطقة حائل

الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية

الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=989662
المناطق - واس

رصدت وزارة الصحة اليوم تزايدًا في خارطة الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة خلال الأيام الماضية، مشددةً على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مهيبةً بالجميع ضرورة أخذ الحيطة، والتقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي منعًا لانتشار (كورونا)، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1201 إصابة مؤكدة، وتعافي 1322 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9788 حالة، منها 1528 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 455418 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 438206 حالات ، وفيما يخص الوفيات، سجلت 16 حالة وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7424حالة .
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

عيادات بيطرية لكشف منشطات الخيول بميدان فروسية العقيق بالباحة

عيادات بيطرية لكشف منشطات الخيول بميدان فروسية العقيق بالباحة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 107 أطنان من السلال الغذائية مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في بنجلاديش

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 107 أطنان من السلال الغذائية مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في بنجلاديش
السفير السبيعي يشارك في اجتماع سفراء المجموعة العربية مع وزيرة خار جية الكوت ديفوار

السفير السبيعي يشارك في اجتماع سفراء المجموعة العربية مع وزيرة خار جية الكوت ديفوار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*