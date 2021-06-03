احدث الأخبار

الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية
أبرز المواد
 جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام
محليات
 جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021
محليات
 الأمير فهد بن جلوي يطلق النسخة الأولى من «جولة الدراجات 2021»
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتابع أسباب انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها
منطقة الحدود الشمالية
 أمين الجوف يوقع عقد مشروع نظافة لمحافظة القريات وقراها بأكثر من 70 مليون ريال
منطقة الجوف
 الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة
منطقة الرياض
 اتحـاد كرة اليـد يعفو عن جميع الموقوفين
الرياضة
 جمعية الملك عبدالعزيز بحائل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نساء المستقبل
منطقة حائل
 أكثر من 3 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن لعام 2020م
المنطقة الشرقية
 عيادات بيطرية لكشف منشطات الخيول بميدان فروسية العقيق بالباحة
أبرز المواد
الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية

الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية

أبرز المواد
جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام

جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام

محليات
جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021

جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021

محليات
الأمير فهد بن جلوي يطلق النسخة الأولى من «جولة الدراجات 2021»

الأمير فهد بن جلوي يطلق النسخة الأولى من «جولة الدراجات 2021»

أبرز المواد

أمين الجوف يوقع عقد مشروع نظافة لمحافظة القريات وقراها بأكثر من 70 مليون ريال

أمين الجوف يوقع عقد مشروع نظافة لمحافظة القريات وقراها بأكثر من 70 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=989665
المناطق - الجوف

وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عقد مشروع جمع ونقل النفايات والنظافة بمحافظة القريات والقرى التابعة لها، مع إحدى المؤسسات الوطنية، بقيمة بلغت 70849000 ريال، و يمتد العقد لخمس سنوات.
وأوضح المهندس الشرعان أن ترسية المشروع تأتي في إطار جهود الأمانة لإسناد مختلف المشروعات الخدمية للمقاولين المؤهلين، وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، حرصا على توفير الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الأمانة تعمل على مراقبة التزام المقاولين ومتابعة مستوى الأداء، واتخاذ الإجراءات النظامية عند ملاحظة أوجه القصور والعمل على تصحيحها أولا بأول.

روابط ذات صلة

شرطة الجوف : ضبط 17 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

شرطة الجوف : ضبط 17 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
أمانة الجوف توقع 13 عقداً استثمارياً بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليون ريال

أمانة الجوف توقع 13 عقداً استثمارياً بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليون ريال
ملتقى إعلاميي الجوف ينفذ مع الصحةمبادرة لتقديم لقاح كورونا للإعلاميين غداً

ملتقى إعلاميي الجوف ينفذ مع الصحةمبادرة لتقديم لقاح كورونا للإعلاميين غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*