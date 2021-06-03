أمين الجوف يوقع عقد مشروع نظافة لمحافظة القريات وقراها بأكثر من 70 مليون ريال

المناطق - الجوف

وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عقد مشروع جمع ونقل النفايات والنظافة بمحافظة القريات والقرى التابعة لها، مع إحدى المؤسسات الوطنية، بقيمة بلغت 70849000 ريال، و يمتد العقد لخمس سنوات.

وأوضح المهندس الشرعان أن ترسية المشروع تأتي في إطار جهود الأمانة لإسناد مختلف المشروعات الخدمية للمقاولين المؤهلين، وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، حرصا على توفير الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الأمانة تعمل على مراقبة التزام المقاولين ومتابعة مستوى الأداء، واتخاذ الإجراءات النظامية عند ملاحظة أوجه القصور والعمل على تصحيحها أولا بأول.