أمير الحدود الشمالية يتابع أسباب انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها

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تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أسباب حالة انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها .

ووجه سموه شركة الكهرباء بمعالجة أسباب الانقطاع في أسرع وقت ممكن ، كما وجه سموه الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحركة المرورية داخل المحافظة وعلى الطريق الدولي وبمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية لتأمين الكهرباء.