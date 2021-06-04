احدث الأخبار

شرطة منطقة حائل تضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
منطقة حائل
 الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية
أبرز المواد
 جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام
محليات
 جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021
محليات
 الأمير فهد بن جلوي يطلق النسخة الأولى من «جولة الدراجات 2021»
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتابع أسباب انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها
منطقة الحدود الشمالية
 أمين الجوف يوقع عقد مشروع نظافة لمحافظة القريات وقراها بأكثر من 70 مليون ريال
منطقة الجوف
 الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة
منطقة الرياض
 اتحـاد كرة اليـد يعفو عن جميع الموقوفين
الرياضة
 جمعية الملك عبدالعزيز بحائل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نساء المستقبل
منطقة حائل
 أكثر من 3 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن لعام 2020م
المنطقة الشرقية
شرطة منطقة حائل تضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة منطقة حائل تضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

منطقة حائل
الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية

الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية

أبرز المواد
جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام

جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام

محليات
جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021

جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021

محليات

أمير الحدود الشمالية يتابع أسباب انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها

أمير الحدود الشمالية يتابع أسباب انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها
http://almnatiq.net/?p=989668
المناطق - واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أسباب حالة انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها .
ووجه سموه شركة الكهرباء بمعالجة أسباب الانقطاع في أسرع وقت ممكن ، كما وجه سموه الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحركة المرورية داخل المحافظة وعلى الطريق الدولي وبمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية لتأمين الكهرباء.

روابط ذات صلة

رفع أكثر من 23 ألف طن مخلفات في رفحاء

رفع أكثر من 23 ألف طن مخلفات في رفحاء
شرطة الحدود الشمالية تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا

شرطة الحدود الشمالية تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا
العنزي يجتمع بموظفي إدارة الموارد البشرية بالحدود الشمالية

العنزي يجتمع بموظفي إدارة الموارد البشرية بالحدود الشمالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*