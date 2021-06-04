الأمير فهد بن جلوي يطلق النسخة الأولى من «جولة الدراجات 2021»

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اطلق صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية شارة بداية النسخة الأولى من “جولة الدراجات 2021 ” تحت شعار ” رؤية 2030 واقع يتحقق ” تزامنًا مع اليوم العالمي للدراجة الهوائية الذي نظمها مساء أمس الاتحاد السعودي للدراجات باستضافة من مركز الملك عبدالله المالي (كافد) بمشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك الخيرية ” الدكتور بدر البدر و معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ورئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أسماء الجاسر.

وانطلقت الجولة التي بلغت مسافتها 4 كيلومترات في أحد الشوارع الرئيسية داخل “كافد” الذي يتميز ببنية تحتية متطورة ومساحات عامة صُمّمت بأعلى المقاييس الدولية لتحقيق الاستدامة وتشجيع المشي وتقليل الاعتماد على السيارات بهدف تحسين جودة الحياة ونشر ثقافة الرياضة وتعزيز الصحة.

وتأتي هذه الجولة تماشياً مع ركائز رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة، وتحفيز المجتمع على تغيير نمط حياتهم، لتصبح الرياضة روتيناً يومياً مستمراً يسهم في المحافظة على الصحة، وتقليل الإصابات بالأمراض المزمنة التي تهدد الصحة.

كما حرص الاتحاد على مشاركة المتطوعين في الفعالية تأكيداً على منطلقات رؤية المملكة 2030 المتضمنة رفع نسبة المتطوعين المسجلين رسمياً إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030م.

وأكد اتحاد الدراجات على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا.