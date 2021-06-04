جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021

المناطق - واس

رُشحت جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية عن فئة “الإستراتيجية الدولية”، وعن فئة “مكان العمل”، ضمن جوائز التايمز الآسيوية لعام 2021، بمشاركة أكثر من 200 مؤسسة تعليم عالٍ من مختلف دول قارة آسيا.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن الجامعة نالت هذا الاستحقاق الآسيوي بفضل إعلان هويتها التي تستهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وإطلاق خطتها الإستراتيجية 2020-2024، وإعادة بناء هيكلها الإداري، وإنشاء قطاع معني بالابتكار وتنمية الأعمال، وزيادة برامجها العلمية وتخصصاتها الدقيقة، ورفع نسبة وجودة إنتاجها البحثي، وتوسيع دائرة شراكاتها المحلية والدولية.

من جانبه، بين المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي والهوية المؤسسية الدكتور عائذ المبارك، أن جائزة فئة “الإستراتيجية الدولية” تمنح لمؤسسات التعليم العالي المتميزة في بناء الشراكات المؤسسية الدولية، والمؤسسات التي تتبع إستراتيجيات نوعية في التدويل واستقطاب المتميزين من الأكاديميين والطلبة الدوليين .