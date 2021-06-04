احدث الأخبار

جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام
محليات
 جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021
محليات
 الأمير فهد بن جلوي يطلق النسخة الأولى من «جولة الدراجات 2021»
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتابع أسباب انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها
منطقة الحدود الشمالية
 أمين الجوف يوقع عقد مشروع نظافة لمحافظة القريات وقراها بأكثر من 70 مليون ريال
منطقة الجوف
 الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة
منطقة الرياض
 اتحـاد كرة اليـد يعفو عن جميع الموقوفين
الرياضة
 جمعية الملك عبدالعزيز بحائل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نساء المستقبل
منطقة حائل
 أكثر من 3 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن لعام 2020م
المنطقة الشرقية
 عيادات بيطرية لكشف منشطات الخيول بميدان فروسية العقيق بالباحة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 107 أطنان من السلال الغذائية مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في بنجلاديش
أبرز المواد
جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام

جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام

محليات
جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021

جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021

محليات
الأمير فهد بن جلوي يطلق النسخة الأولى من «جولة الدراجات 2021»

الأمير فهد بن جلوي يطلق النسخة الأولى من «جولة الدراجات 2021»

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يتابع أسباب انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها

أمير الحدود الشمالية يتابع أسباب انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها

منطقة الحدود الشمالية

جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام

جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=989679
المناطق - الرياض

منحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية، جمعية مودة الخيرية جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام. وقد جرى سابقاً ترشيح الجمعية من قبل مجلس شؤون الأسرة لهذه الجائزة التي تقدم سنوياً احتفاء بالمؤسسات الفاعلة في مجتمعاتها والتي تبذل جهوداً فاعلة في أطر التنمية والمسؤولية المجتمعية.
وقد استحقت الجمعية تكريمها الأخير نظير جهودها المتفانية ودورها المتميز في المساهمة والارتقاء بقضايا الأسرة في المنطقة العربية. حيث تعد جمعية مودة، وهي جمعية تنموية متخصصة تعنى باستقرار الأسرة السعودية ومعالجة آثار الطلاق والتي تترأس مجلس إدارتها صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف، إحدى الجمعيات الفاعلة في المجتمع السعودي والرائدة في مجالها. فقد عكفت الجمعية منذ تأسيسها على إطلاق العديد من المبادرات المتميزة والبرامج الفاعلة فيما يتعلق بالاستقرار الأسري وتمكين المرأة، كما أولت اهتماماً مضاعفاً فيما يتعلق بحقوق المرأة المطلقة ومن في حكمها من المطلقات والمهجورات وأبنائهن، وركزت على العديد من الجوانب القانونية. كما وسعت الجمعية من أنشطتها فتعاونت مع الجهات الحكومية ودشنت عدداً من مراكز الاستشارات الحقوقية التابعة لمحاكم الأحوال الشخصية، فضلاً عن افتتاحها لمراكز شمل وعدد من المبادرات الأخرى كان آخرها مبادرة مودة العطاء لدعم ومساندة الأسر المتضررة من الجائحة.
وقد عبرت سمو الأميرة لولوة بنت نواف، رئيسة مجلس الإدارة عن شكرها وامتنانها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس شؤون الأسرة. وأعربت عن فخرها بإنجازات الجمعية وسعادتها بالتقدير الذي تحصده الجمعية نظير جهودها وسعيها لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى أسرة مترابطة واعية ومجتمع آمن مستقر. كما أشارت سموها إلى تمسك الجمعية بأهدافها الاستراتيجية والسعي إلى تطوير خطط عملها تلبية لاحتياجات المجتمع وتحقيقاًً لتوجهات رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021

جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021
الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية

الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية
السفير السبيعي يشارك في اجتماع سفراء المجموعة العربية مع وزيرة خار جية الكوت ديفوار

السفير السبيعي يشارك في اجتماع سفراء المجموعة العربية مع وزيرة خار جية الكوت ديفوار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*