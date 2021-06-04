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الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية

الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية
http://almnatiq.net/?p=989682
المناطق - الرياض

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حذف الفخذ من القبيلة بالسجل المدني.

وأكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناءً على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن سأل فيه عن سبب حذف اسم الفخذ من القبيلة بتطبيق توكلنا ببطاقة الأحوال المدنية، مؤكدة أن المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن.

يذكر أن إشاعات تم تداولها اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الأحوال المدنية قامت بحذف الفخذ من القبيلة في بطاقات الأحوال المدنية، وهو ما نفته جملة وتفصيلًا.

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