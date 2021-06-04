احدث الأخبار

شرطة منطقة حائل تضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
منطقة حائل
 الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية
أبرز المواد
 جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام
محليات
 جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021
محليات
 الأمير فهد بن جلوي يطلق النسخة الأولى من «جولة الدراجات 2021»
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتابع أسباب انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها
منطقة الحدود الشمالية
 أمين الجوف يوقع عقد مشروع نظافة لمحافظة القريات وقراها بأكثر من 70 مليون ريال
منطقة الجوف
 الصحة ترصد تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة
منطقة الرياض
 اتحـاد كرة اليـد يعفو عن جميع الموقوفين
الرياضة
 جمعية الملك عبدالعزيز بحائل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نساء المستقبل
منطقة حائل
 أكثر من 3 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن لعام 2020م
المنطقة الشرقية
شرطة منطقة حائل تضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة منطقة حائل تضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

منطقة حائل
الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية

الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية

أبرز المواد
جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام

جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام

محليات
جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021

جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021

محليات

شرطة منطقة حائل تضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة منطقة حائل تضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=989686
المناطق - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (12) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.
وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

روابط ذات صلة

جمعية الملك عبدالعزيز بحائل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نساء المستقبل

جمعية الملك عبدالعزيز بحائل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نساء المستقبل
رئيس جامعة حائل يستقبل مجلس الجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي

رئيس جامعة حائل يستقبل مجلس الجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي
أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*