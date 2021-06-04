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محافظ بلقرن يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة جودة الخدمات

محافظ بلقرن يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة جودة الخدمات
http://almnatiq.net/?p=989688
المناطق - عسير

وجه محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله ال حامد بتشكيل لجنة لمتابعة جودة الخدمات برئاسة المحافظة وعضوية كلاً من شرطة بلقرن وبلدية بلقرن وبلدية البشائر ومكتب البيئة والمياه والزراعة ببلقرن ووحدة البيئة والمياه والزراعة البشائر وعلى ان تكون مهامها كالتالي :

1- متابعة أداء الجهات الحكومية المرتبطة بالمحافظة .
۲- إنفاذ الأوامر السامية والتعليمات فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق ومتابعة الجهات المختصة بشأنها .
٣- متابعة المهرجانات والأنشطة المقامة بالمحافظة في الصيف .
4- متابعة قضايا الإعتداء على المرافق العامة واتخاذ الإجراءات الضامنة لحمايتها .

حيث ان هذه اللجنة تقوم بمتابعة جودة الخدمات المقدمة من الجهات المعنية ورفع الملاحظات بما يضمن سرعة معالجة أي نقص لضمان رضي المواطنين والزائرين والسواح .

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