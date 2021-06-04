احدث الأخبار

شرطة منطقة نجران تضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
منطقة نجران
 رينارد : أمامنا لقاء مهم أمام اليمن وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية
أبرز المواد
 السفير ال جابر يعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية
أبرز المواد
 إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس
أبرز المواد
 مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) يستقبل عدداً من منسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض
منطقة الرياض
 الزكاة والضريبة والجمارك تُحبط محاولة تهريب نحو 1.2 مليون حبة من الألعاب النارية
أبرز المواد
 محافظ بلقرن يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة جودة الخدمات
منطقة عسير
 شرطة منطقة حائل تضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
منطقة حائل
 الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة في الهوية الوطنية
أبرز المواد
 جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لهذا العام
محليات
 جامعة الملك فيصل تُرشح ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية لعام 2021
محليات
 الأمير فهد بن جلوي يطلق النسخة الأولى من «جولة الدراجات 2021»
أبرز المواد
شرطة منطقة نجران تضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة منطقة نجران تضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

منطقة نجران
رينارد : أمامنا لقاء مهم أمام اليمن وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية

رينارد : أمامنا لقاء مهم أمام اليمن وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية

أبرز المواد
السفير ال جابر يعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية

السفير ال جابر يعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية

أبرز المواد
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

أبرز المواد

الزكاة والضريبة والجمارك تُحبط محاولة تهريب نحو 1.2 مليون حبة من الألعاب النارية

الزكاة والضريبة والجمارك تُحبط محاولة تهريب نحو 1.2 مليون حبة من الألعاب النارية
http://almnatiq.net/?p=989691
المناطق - واس

نجح جمرك الميناء الجاف بالرياض في إحباط محاولة تهريب نحو 1.2 مليون حبة من الألعاب النارية عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت عبر الميناء.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن “ألعاب أطفال”، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة على الإرسالية عُثر على (1.191.200) حبة من “الألعاب النارية” مُخبأة ضمن الإرسالية وذلك بتوزيعها بين الألعاب.
وأكدت الهيئة أن منافذها البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها لإحكام الرقابة الجمركية على الواردات ومنع دخول كل ما فيه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع، ومن ذلك الألعاب النارية التي تُعد من الألعاب بالغة الخطورة بسبب أضرارها الجسيمة.
ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

روابط ذات صلة

رينارد : أمامنا لقاء مهم أمام اليمن وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية

رينارد : أمامنا لقاء مهم أمام اليمن وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية
السفير ال جابر يعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية

السفير ال جابر يعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*