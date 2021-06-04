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مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) يستقبل عدداً من منسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض

مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) يستقبل عدداً من منسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=989694
المناطق - واس

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض عدداً من منسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض، ضمن برامج المركز لإطلاع زوّاره على ما يقدمه من خدمات أمنية وخدمية للمواطنين والمقيمين والزائرين في المنطقة، بوصفه أحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وقدم المركز لمنسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض نبذة تعريفية عن المركز الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد، وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية، ووزارات وقطاعات صحية وخدمية.

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