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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

أبرز المواد

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس
أرشيفية
http://almnatiq.net/?p=989697
المناطق - واس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين ، أحدهم إصابته وصفت بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت، اليوم بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.
ونقلت مصادر فلسطينية عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 113 مواطنا فلسطينيا من بين الإصابات 16 بالرصاص الحي، و20 بالمعدني المغلف بالمطاط، و4 برضوض إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، و73 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال نقلت 16 إصابة بالرصاص الحي إحداها خطيرة في الرقبة إلى المستشفى، خلال المواجهات الدائرة في منطقة الجبل.

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