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رينارد : أمامنا لقاء مهم أمام اليمن وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية

رينارد : أمامنا لقاء مهم أمام اليمن وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية
http://almnatiq.net/?p=989703
المناطق - واس

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول “إيرڤي رينارد” في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ووصف “إيرڤي رينارد” مواجهة منتخب اليمن بالمهمة وقال: ” مباراة مهمة جدًا فلم يتبقى لنا سوى ثلاثة مباريات تفصلنا نحو تحقيق الهدف المنشود، لذا يجب علينا مضاعفة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي حصدناها في الجولات الماضية”.
وعن عدم الثبات في الخيارات الهجومية قال: “من أكثر الأمور إيجابية هي تنوع الخيارات الهجومية الأمر الذي يجعلنا بحالة أفضل قبل وأثناء المباراة، في بداية التصفيات شارك عبدالله الحمدان بفاعلية وسجل العديد من الأهداف كذلك فراس البريكان شارك أمام منتخب أوزبكستان وكان حاضرًا بشكل مميز وأخيرًا شارك صالح الشهري في المباراة الماضية من التصفيات وتمكن من إحراز هدفين، فقد كانوا جميعهم حاضرين بشكل إيجابي خلال مشاركتهم الماضية”.
وعن جاهزية الثنائي عبدالإله العمري ومحمد البريك قال: “العمري والبريك لديهما إصابة بسيطة لذلك وضعنا تشكيلة مناسبة تحسبًا للإصابات ونتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة في المباريات الثلاث”.

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