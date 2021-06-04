تشغيل مركز إسعاف غابة رغدان الموسمي بمنطقة الباحة

المناطق-الباحة

أوضح المتحدث الرسمي بالباحة عماد منسي الزهراني انه بتوجية مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي تم إعداد خطة تشغيلية لموسم الصيف وزيادة الفرق الاسعافية والتواجد بالمنتزهات ودعم المراكز الاسعافية

وأشار الزهراني انه بتوجيه صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة لرفع الجاهزية لاستقبال المصطافين وتقديم الخدمة المناسبة فقد تم تشغيل مركز غابة رغدان الموسمي وجاري تجهيز مركز اسعاف السكران الموسمي لتشغيله للاستجابة للحالات الاسعافية.

واردف وبالامكان طلب الخدمة من خلال الاتصال بالترحيل الطبي للهلال الاحمر على الرقم الاسعافي 997 او تطبيق اسعفني للاجهزه الذكيه وتُقدم الخدمة من خلال 17 مركز اسعافي تعمل على مدار ٢٤ ساعة تخدم اهالي و زوار المنطقة وتتواجد الهيئة بمنتزهات المنطقة باركان توعوية وتثقيفية وتدريب وتقديم الخدمة الاسعافية سواء بالفرق الاسعافية او المتطوعين والمتطوعات