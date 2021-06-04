احدث الأخبار

سعودية تبتكر أداة جديدة للكشف عن إصابات “كورونا” بسرعة فائقة
أبرز المواد
 “فيسبوك” يقرر استمرار حظر حساب “ترامب” حتى يناير 2023
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 14,7 مليون جرعة
أبرز المواد
 تعرف على تفاصيل التقويم الدراسي للمرحلة الجامعية
أبرز المواد
 طقس السبت.. ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 49
أبرز المواد
 أخطر متحورات كورونا .. كل ما تريد معرفته عن سلالة دلتا الهندية
أبرز المواد
 هل يمكن لمصابي جرثومة المعدة أخذ لقاح كورونا؟.. “الصحة” توضح
أبرز المواد
 تشغيل مركز إسعاف غابة رغدان الموسمي بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 شرطة منطقة نجران تضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
منطقة نجران
 رينارد : أمامنا لقاء مهم أمام اليمن وسنحافظ على مكتسبات الجولات الماضية
أبرز المواد
 السفير ال جابر يعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية
أبرز المواد
 إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس
أبرز المواد
سعودية تبتكر أداة جديدة للكشف عن إصابات “كورونا” بسرعة فائقة

سعودية تبتكر أداة جديدة للكشف عن إصابات “كورونا” بسرعة فائقة

أبرز المواد
“فيسبوك” يقرر استمرار حظر حساب “ترامب” حتى يناير 2023

“فيسبوك” يقرر استمرار حظر حساب “ترامب” حتى يناير 2023

أبرز المواد
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 14,7 مليون جرعة

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 14,7 مليون جرعة

أبرز المواد
تعرف على تفاصيل التقويم الدراسي للمرحلة الجامعية

تعرف على تفاصيل التقويم الدراسي للمرحلة الجامعية

أبرز المواد

أخطر متحورات كورونا .. كل ما تريد معرفته عن سلالة دلتا الهندية

أخطر متحورات كورونا .. كل ما تريد معرفته عن سلالة دلتا الهندية
http://almnatiq.net/?p=989715
المناطق - وكالات:

ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية في تقرير نُشر، اليوم الجمعة، أن سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت أول مرة في الهند سلالة شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلقَّ جرعة التطعيم كاملة.

وقال باحثون باتحاد علم الوراثة (سارس-كوف-2) والمركز الوطني لمكافحة الأمراض: إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية (سلالة دلتا) تنقل العدوى بنسبة تزيد 50 بالمائة عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا.

وحذروا من أن “الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها، كما حدث في دلهي، وهناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها”.

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا، التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

روابط ذات صلة

سعودية تبتكر أداة جديدة للكشف عن إصابات “كورونا” بسرعة فائقة

سعودية تبتكر أداة جديدة للكشف عن إصابات “كورونا” بسرعة فائقة
“فيسبوك” يقرر استمرار حظر حساب “ترامب” حتى يناير 2023

“فيسبوك” يقرر استمرار حظر حساب “ترامب” حتى يناير 2023
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 14,7 مليون جرعة

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 14,7 مليون جرعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*