تعرف على تفاصيل التقويم الدراسي للمرحلة الجامعية

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وفقًا لتقويم المرحلة الجامعية الذي نشرته جريدة أم القرى الرسمية اليوم (الجمعة) تبدأ الدراسة يوم 29 أغسطس 2021، وتنتهي يوم 16 يونيو 2022م.

كما ستكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول يوم 25 نوفمبر، على أن يعود الطلاب من الإجازة يوم 5 ديسمبر، بينما إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 6 يناير 2022 ويعود الطلاب لبداية الفصل الثاني يوم 16 من ذات الشهر.

وحددت إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني(إجازة الربيع) يوم 10 مارس 2022م على أن يعود الطلاب يوم 20 مارس، وسيكون عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعا، بينما تبلغ أسابيع الفصل الثاني 19، بينما عدد أيام الدراسية الفعلية خلال العام 176.

ويبلغ عدد الإجازات أثناء العام الدراسي 11 إجازة، بأجمالي عدد أيام 35 يوماً خلال العام الدراسي.