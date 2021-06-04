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“فيسبوك” يقرر استمرار حظر حساب “ترامب” حتى يناير 2023

“فيسبوك” يقرر استمرار حظر حساب “ترامب” حتى يناير 2023
http://almnatiq.net/?p=989728
المناطق - وكالات:

قرر موقع “فيسبوك” اليوم الجمعة أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيستمر حتى 7 يناير 2023، أي لمدة عامين كاملين، بعد تعليقه على المنصة لأول مرة.

وأفاد الموقع بأنه بعد 7 يناير 2023 سيجري تقييمًا لـ”مخاطر الحساب على السلامة العامة” قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.

وأضاف الموقع أنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك سيخضع ترامب لمجموعة “صارمة” من العقوبات في حال انتهك سياسات “فيسبوك” مستقبلاً، وفق “روسيا اليوم”.

وكانت حسابات ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” و”سناب تشات” قد عُلّقت لأجل غير مسمى بسبب “التحريض على العنف” إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل “فيسبوك” ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

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