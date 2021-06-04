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شرطة مكة توقف 113 مصابًا بـ “كورونا” خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

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شرطة مكة توقف 113 مصابًا بـ “كورونا” خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

شرطة مكة توقف 113 مصابًا بـ “كورونا” خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=989734
المناطق - مكة المكرمة:

ضبطت شرطة مكة المكرمة 113 شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يُعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المخالفين اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وتنص الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت من أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

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