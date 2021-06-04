وفاة والدة وكيل إمارة المنطقة الشرقية للشؤون الأمنية

المناطق - فهد المريخي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة علي بن سعد الجامع وكيل إمارة المنطقة الشرقية للشئون الأمنية وقد أديت الصلاة عليها اليوم الجمعة بمقبرة الدمام.



ونظرًا للإجراءات الاحترازية يستقبل الجامع التعازي هاتفياً، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.