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حساب المواطن يودع دعم الدفعة 43 الخميس

حساب المواطن يودع دعم الدفعة 43 الخميس
http://almnatiq.net/?p=989738
المناطق - الرياض:

جدد حساب المواطن التذكير بأن حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والأربعين يوم الخميس بتاريخ 10 يونيو.

وفي وقت سابق أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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