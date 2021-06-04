أمير الحدود الشمالية يطمئن على سير العمل بعد عودة التيار الكهربائي في رفحاء

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اطمأنَّ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على سير الأعمال في المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي على محافظة رفحاء والقرى التابعة بسبب حدوث عطل فني طارئ بشبكة الكهرباء تسبب في انقطاع الخدمة، والذي عاد بشكل كامل تدريجياً دون أضرار.



وأكد سموه على ضرورة جاهزية الحلول البديلة لأي انقطاع خارج عن الإرادة وإيجاد البدائل التي تسهم في تخفيف الأعطال المفاجئة والمتوقعة مستقبلاً .