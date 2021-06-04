وظائف شاغرة للجنسين في مشروع القدية

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إشراك أصحاب المصلحة.

– مدير عمليات التحليل المالي.

– تنفيذي مشروع/ مضمار سباق الخيل.

– مدير تطوير التصاميم/ حافة العالم.

– مساعد أول العقود.

– أخصائي أول عمليات الخدمات العامة.

– مساعد مدير التخطيط والتحليل المالي.

– مدير تطوير تصميم أصول الفندق والمنتجعات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)