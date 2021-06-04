خادم الحرمين وولي عهده يعزيان رئيس موريشيوس في وفاة رئيس الوزراء السابق

المناطق - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس روبون بريثفييراجسينغ رئيس جمهورية موريشيوس، في وفاة رئيس الوزراء السابق أنيرود جوغنوث.



وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية موريشيوس السابق دولة السيد أنيرود جوغنوث، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة السيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، في وفاة رئيس الوزراء السابق أنيرود جوغنوث.



وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة والدكم دولة السيد أنيرود جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس السابق، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.