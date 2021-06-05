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إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين المتأثرين في رفحاء

إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين المتأثرين في رفحاء
http://almnatiq.net/?p=989776
المناطق - واس:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها أعادت الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة في محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، نتيجة خروج بعض وحدات التغذية من الخدمة في محطة التوليد في المحافظة الساعة03:27 من عصر اليوم الجمعة.

وأوضحت الشركة أن الفرق الميدانية باشرت التعامل مع العطل فور حدوثه، وبدأت إعادة الخدمة للمشتركين تدريجا عند الساعة 04:18 ، واكتملت إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين عند الساعة 06:34 مساءً.

واعتذرت الشركة لمشتركيها لتأثّرهم بهذا الانقطاع، وشكرت للجميع تعاونهم وتفهمهم.

يذكر أن الشركة اعتمدت عدداً من المشروعات في منطقة الحدود الشمالية، لتعزيز كفاءة وموثوقية المنظومة الكهربائية، وتوفير مصادر متعددة للطاقة الكهربائية، مثل مشروع ربط الشبكات في رفحاء بالقيصومة وعرعر، الذي يُخطط لتشغيله بنهاية عام 2022م.

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