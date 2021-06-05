حقوق الإنسان: والدا الطفلة المُعتدى عليها من قبل الخادمة قد يتعرضان للمساءلة

المناطق - الرياض:

كشف الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، عن إمكانية تعرض والدي الطفلة التي ظهرت بمقطع فيديو وهي تشكو من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب، إلى المساءلة من قبل الجهات المعنية.

وقال الفاخري، إن أولياء الأمور الذين يتركون رعاية أبنائهم للعاملات المنزليات والسائقين دون رقابة أو متابعة قد يتعرضون للمساءلة في حال حدوث شيء لهؤلاء الأطفال، وذلك طبقاً لنظام حماية الطفل.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المساءلة في تلك الحالات تكون على الإهمال والتقصير في حق هؤلاء الأطفال وعدم متابعتهم، والتأكد من عدم تجاوز أي طرف عليهم.

وحول مقطع الفيديو المتداول، أوضح أن فريقاً مختصاً بالجمعية يواصل التحقق منه للتأكد من حدوث الاعتداء على الطفلة بالمملكة، حتى يُحيل الأمر للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

ولفت إلى أن العقوبات التي ستطال العاملة المنزلية تُحددها المحاكم المُختصة وفقاً للأنظمة المقررة، في حال ثبوت وجود آثار جانبية للاعتداء على الطفلة.