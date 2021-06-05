مصر.. استخراج 3 كيلوجرامات شعر من معدة شاب

المناطق - وكالات:

تمكن فريق طبي في مصر، من استخراج نحو 3 كيلوجرامات شعر من معدة شاب مريض، بعد إجراء عملية جراحية نادرة له.

وتشير التفاصيل إلى أن الشاب البالغ من العمر 27 عاماً اشتكى من آلام في المعدة، قبل أن يتبين بعد فحصه بأحد مستشفيات محافظة مرسى مطروح وجود ورم داخل معدته.

وأظهرت الأشعة التي أجريت على المريض تجمع كمية كبيرة من الشعر في معدته، حيث سارع الفريق الطبي لإجراء عملية جراحية له استغرقت عدة ساعات لاستخراج هذا الشعر.

وتجمعت تلك الكمية من الشعر في معدة الشاب، جراء اتباعه عادة سيئة على مدار عدة سنوات بابتلاع قصاصات الشعر وأطراف الشارب التي يقطعها بأسنانه.