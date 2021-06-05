الأهلي يحدد بديل السومة

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استقر الفريق الكروي الأول بـ الأهلي على المهاجم البديل للنجم السوري عمر السومة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم أن الراقي سيُبقي على السومة للموسم الجديد 2021/ 2022، لكن إدارة الراقي تبحث عن التعاقد مع مهاجم آخر بديل له.

وبات محمد مجرشي مهاجم الفتح وصاحب الـ30 عامًا قريبًا من الانضمام إلى الراقي خلال الميركاتو الصيفي، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وسيوقع مجرشي على عقد مدته 3 سنوات مع الراقي بعد نهاية عقده مع الفتح.

جدير بالذكر أن مجرشي انضم إلى الفتح في عام 2019 قادمًا من فريق الفيصلي.

وكان برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية” أكد أمس الخميس أن مصادره أشارت إلى أن الأهلي سيُبقي على السومة وسيتعاقد مع 6 لاعبين أجانب جدد بفترة الانتقالات الصيفية.

وجاء ذلك في ظل اقتراب كل من الروماني ميتريتا، والصربي فيجسا من مغادرة الراقي بسبب المستحقات المالية المتأخرة لهما.

استقر الفريق الكروي الأول بـ الأهلي على المهاجم البديل للنجم السوري عمر السومة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.