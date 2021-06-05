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ميزة جديدة من واتساب ينتظرها الملايين!

ميزة جديدة من واتساب ينتظرها الملايين!
http://almnatiq.net/?p=989800
المناطق - وكالات:

تجري شركة واتساب العمل على خاصية جديدة، ستطور تجربة استخدام تطبيق الدردشة الشهير بالنسبة للمستخدمين بشكل غير مسبوق.

ووفقًا لما نقلت سكاي نيوز عن موقع “وا بيت إنفو”، فإن التطبيق سيفتح خاصية جديدة، وهي نقل جميع المحادثات بتاريخ المحادثة الطويل، من هاتف إلى آخر، حتى لو كان النقل بين هاتفين أحدهما من أبل والآخر أندرويد.

كما ستتيح الخاصية نقل جميع المحادثات، وعدم فقدان الرسائل السابقة، عند تحويل رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

وأوضح التقرير أن الخاصية جديدة في فترة التجارب حاليًّا، وقد تبدأ الشركة بتطبيقها في القريب العاجل.

كما قال التقرير: إن استخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر، لن يحتاج قريبًا للارتباط بالإنترنت، وسيعمل من دون الإنترنت.

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