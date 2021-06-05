الحصيني: الأثنين أول أيام “مربعانية القيظ”

الحصيني: الأثنين أول أيام “مربعانية القيظ”

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الحصيني: الأثنين أول أيام “مربعانية القيظ”

الحصيني: الأثنين أول أيام “مربعانية القيظ”
http://almnatiq.net/?p=989806
المناطق - الرياض

قال الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن يوم 7 يونيو، سيكون أول أيام موسم مربعانية القيظ وأول طوالعها نوء “الثريا”، وهي بداية الحر الفعلي.

وأوضح الحصيني أن أيام مربعانية القيظ 40 يوماً، مقسمة على الثريا، والدبران، والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلنا بداية الصيف فلكياً.

وأشار إلى أن 6 سبتمبر، سيكون موعد دخول أول انواء الخريف “الجبهة” في المملكة، وفلكياً 1443/2/15هـ 2021/9/22م حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل.

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