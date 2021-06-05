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هلال العاصمة المقدسة تتلقى أكثر من 10000 بلاغ

هلال العاصمة المقدسة تتلقى أكثر من 10000 بلاغ
http://almnatiq.net/?p=989812
المناطق - مكة

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال شهر مايو المنصرم، (10077) بلاغاً اسعافياً تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية، حيث سجلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات (6277) بلاغاً، كما سجلت الحوادث بأنواعها (3800) بلاغ.
وتستقبل غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق “أسعفني” للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات ويوجد فيه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، إضافة إلى ىشرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

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