مزارع مصري يعثر على “كنز عسكري”.. والكتابة هيروغليفية

مزارع مصري يعثر على “كنز عسكري”.. والكتابة هيروغليفية

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مزارع مصري يعثر على “كنز عسكري”.. والكتابة هيروغليفية

مزارع مصري يعثر على “كنز عسكري”.. والكتابة هيروغليفية
http://almnatiq.net/?p=989816
المناطق - وكالات

مزارع مصري بمحافظة الإسماعيلية شمال القاهرة بينما كان يقوم باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزرعة عثر على لوحة أثرية مهمة.

المزارع قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بأنه عثر على كتلة حجرية خلال عمله في أرضه ويتشكك في كونها أثرية.

على الفور تحركت شرطة السياحة والآثار بصحية المختصين وتبين أن اللوحة أثرية بالفعل وتم نقلها إلى متحف الآثار بالإسماعيلية.

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار مصطفى وزيري بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب.

ويبلغ طول اللوحة الأثرية 230 سم وعرض 103 سم وسمك 45 سم، وهي مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه اللوحة أحد اللوحات الحدودية، التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.

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