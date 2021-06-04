محافظ الوجه يلتقي بأمين عام لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

المناطق - تبوك

التقى محافظ الوجه العقيد شجاع بن محمد الشريف بمكتبه في مقر المحافظة بأمين عام لجنة التنمية السياحية بالوجه إبراهيم الشريف بحضور فريق إعداد “مجلة الوجه السياحية”.واطلع المحافظ خلال اللقاء على نسخة من المجلة المختصة بالتعريف بعدد من المسارات السياحية بالمحافظة مستمعاً لشرح مفصل من أمين عام لجنة التنمية السياحية عن محتويات المجلة التي سيتم إطلاق نسختيها الورقية والإلكترونية قريباً.يذكر أن المجلة تضم عدداً من الموضوعات الخاصة بالجوانب السياحية وتبرز المقومات الطبيعية والتكوينات الجغرافية التي تمتلكها المحافظة.