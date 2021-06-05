“خل الرمان” يساعد في فقدان الوزن!

“خل الرمان” يساعد في فقدان الوزن!

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“خل الرمان” يساعد في فقدان الوزن!

“خل الرمان” يساعد في فقدان الوزن!
http://almnatiq.net/?p=989825
المناطق - الرياض

قال خبراء إن خل الرمان، وهو عنصر أساسي كوري يتضمن مزج ملعقة كبيرة من الخل في عصير الرمان، يمكن أن يساعد في التخلص من الدهون المزعجة.

وبحثت دراسة دور مشروب خل الرمان في مكافحة السمنة. ووجدت أنه ينشط الإنزيم الرئيسي الذي ينظم عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق الدهون المخزنة. وفقاً لموقع “إكسبريس”.

وإذا كنت ترغب في تقليل دهون بطنك، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه، وتناول الأنواع المناسبة من الطعام.

ووفقاً لموقع “بوبا” فإن ما يلي يمكن أن يساعد في تحقيق ذلك:

• تأكد من تناول نظام غذائي متوازن. حاول أن تأكل ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم، وقم بتضمين الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام.

• تناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم.

• تناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض.

• تناول كميات قليلة من الزيت غير المشبع.

• اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم.

• تجنب إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك.

وأضاف الموقع : “توقف عن المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف. اعلم أن الخيارات قليلة الدسم قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف فيها”.

وبالإضافة إلى تحسين نظامك الغذائي، تعتبر التمارين جزءا لا يتجزأ من فقدان الدهون الحشوية.

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