احدث الأخبار

“لوكهيد مارتن” تناقش الحكومة الأميركية لإنهاء تسليم مقاتلات أف 35 لعام 2022
أبرز المواد
 مدرب الأخضر: لقاء اليمن مهم ويفصلنا عن الهدف المنشود 3 مباريات
أبرز المواد
 إيران ستتجنب قراراً بشأن أنشطتها النووية.. وصواريخها الباليستية محور خلاف بفيينا
أبرز المواد
 كورونا بالأرقام.. الهند لا تزال بؤرة للوباء ومخاوف من “الطفرة المزدوجة”
أبرز المواد
 “خل الرمان” يساعد في فقدان الوزن!
أبرز المواد
 الصحة العالمية تؤكد: اللقاحات الحالية آمنة للحامل والمرضع ولا تسبب العقم
أبرز المواد
 محافظ الوجه يلتقي بأمين عام لجنة التنمية السياحية بالمحافظة
منطقة تبوك
 مزارع مصري يعثر على “كنز عسكري”.. والكتابة هيروغليفية
أبرز المواد
 الصين تقر استخدام لقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة
أبرز المواد
 هلال العاصمة المقدسة تتلقى أكثر من 10000 بلاغ
أبرز المواد
 الماء الدافئ على الريق يؤثر إيجابيا في عمل الجهاز الهضمي
أبرز المواد
 اتحاد الكرة يوافق على النظر في اقتراح الأندية الهابطة بزيادة فرق الدوري
أبرز المواد
“لوكهيد مارتن” تناقش الحكومة الأميركية لإنهاء تسليم مقاتلات أف 35 لعام 2022

“لوكهيد مارتن” تناقش الحكومة الأميركية لإنهاء تسليم مقاتلات أف 35 لعام 2022

أبرز المواد
مدرب الأخضر: لقاء اليمن مهم ويفصلنا عن الهدف المنشود 3 مباريات

مدرب الأخضر: لقاء اليمن مهم ويفصلنا عن الهدف المنشود 3 مباريات

أبرز المواد
إيران ستتجنب قراراً بشأن أنشطتها النووية.. وصواريخها الباليستية محور خلاف بفيينا

إيران ستتجنب قراراً بشأن أنشطتها النووية.. وصواريخها الباليستية محور خلاف بفيينا

أبرز المواد
كورونا بالأرقام.. الهند لا تزال بؤرة للوباء ومخاوف من “الطفرة المزدوجة”

كورونا بالأرقام.. الهند لا تزال بؤرة للوباء ومخاوف من “الطفرة المزدوجة”

أبرز المواد

مدرب الأخضر: لقاء اليمن مهم ويفصلنا عن الهدف المنشود 3 مباريات

مدرب الأخضر: لقاء اليمن مهم ويفصلنا عن الهدف المنشود 3 مباريات
http://almnatiq.net/?p=989835
المناطق - الرياض

تحدث المدير الفني للمنتخب”إيرڤي رينارد”، عن آخر استعدادات “الأخضر” لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال: “أودّ في البداية أن أقدم التعازي للمنتخب اليمني في وفاة مدربهم الذي وافته المنية في الأسابيع الماضية، كما أودّ أن أقدم التعازي للاعب المنتخب الوطني ناصر الدوسري، ولأسرته في وفاة شقيقه”.

وأوضح:”مباراة مهمة جداً، فلم يتبقّ لنا سوى ثلاث مباريات تفصلنا نحو تحقيق الهدف المنشود، لذا يجب علينا مضاعفة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي حصدناها في الجولات الماضية”.

ولفت: “من أكثر الأمور إيجابية هي تنوع الخيارات الهجومية، الأمر الذي يجعلنا بحالة أفضل قبل وأثناء المباراة”.

وتابع:”العمري والبريك لديهما إصابة بسيطة، لذلك وضعنا تشكيلة مناسبة؛ تحسبًا للإصابات، ونتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة في المباريات الثلاث”.

روابط ذات صلة

“لوكهيد مارتن” تناقش الحكومة الأميركية لإنهاء تسليم مقاتلات أف 35 لعام 2022

“لوكهيد مارتن” تناقش الحكومة الأميركية لإنهاء تسليم مقاتلات أف 35 لعام 2022
إيران ستتجنب قراراً بشأن أنشطتها النووية.. وصواريخها الباليستية محور خلاف بفيينا

إيران ستتجنب قراراً بشأن أنشطتها النووية.. وصواريخها الباليستية محور خلاف بفيينا
كورونا بالأرقام.. الهند لا تزال بؤرة للوباء ومخاوف من “الطفرة المزدوجة”

كورونا بالأرقام.. الهند لا تزال بؤرة للوباء ومخاوف من “الطفرة المزدوجة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*