مدرب الأخضر: لقاء اليمن مهم ويفصلنا عن الهدف المنشود 3 مباريات

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تحدث المدير الفني للمنتخب”إيرڤي رينارد”، عن آخر استعدادات “الأخضر” لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال: “أودّ في البداية أن أقدم التعازي للمنتخب اليمني في وفاة مدربهم الذي وافته المنية في الأسابيع الماضية، كما أودّ أن أقدم التعازي للاعب المنتخب الوطني ناصر الدوسري، ولأسرته في وفاة شقيقه”.

وأوضح:”مباراة مهمة جداً، فلم يتبقّ لنا سوى ثلاث مباريات تفصلنا نحو تحقيق الهدف المنشود، لذا يجب علينا مضاعفة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي حصدناها في الجولات الماضية”.

ولفت: “من أكثر الأمور إيجابية هي تنوع الخيارات الهجومية، الأمر الذي يجعلنا بحالة أفضل قبل وأثناء المباراة”.

وتابع:”العمري والبريك لديهما إصابة بسيطة، لذلك وضعنا تشكيلة مناسبة؛ تحسبًا للإصابات، ونتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة في المباريات الثلاث”.