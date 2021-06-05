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“لوكهيد مارتن” تناقش الحكومة الأميركية لإنهاء تسليم مقاتلات أف 35 لعام 2022

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“لوكهيد مارتن” تناقش الحكومة الأميركية لإنهاء تسليم مقاتلات أف 35 لعام 2022

“لوكهيد مارتن” تناقش الحكومة الأميركية لإنهاء تسليم مقاتلات أف 35 لعام 2022
http://almnatiq.net/?p=989838
المناطق - وكالات

قالت شركة لوكهيد مارتن التي تهدف إلى إنتاج 169 طائرة مقاتلة من طراز أف-35 في عام 2022، إنها تجري مناقشات مع الحكومة الأميركية لوضع اللمسات الأخيرة على إجمالي تسليمات الطائرات ومعدل الإنتاج لهذا العام.

وقالت الشركة المصنعة للأسلحة الأميركية في بيان: “بينما أشارت المناقشات الأولية إلى 169 طائرة في عام 2022، سنوفر معدل الإنتاج عند الانتهاء” من المناقشات، وفقاً لوكالة “رويترز”.

والحكومة الأميركية أكبر زبون لشركة لوكهيد مارتن، حيث استحوذت على ثلاثة أرباع مبيعاتها العام الماضي.

وقدمت لوكهيد تقديراً لخطط إنتاج مقاتلات أف-35 في مؤتمر استضافته شركة بيرنشتاين لإدارة الاستثمار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتم تأجيل قرار دخول معدل الإنتاج الكامل للطائرات، حيث تسببت جائحة كورونا بتعطيل العمليات في مصنعي الطائرات وسلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تسلم الشركة ما بين 133 و 139 طائرة في عام 2021. 

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يستقر معدل إنتاج الطائرات في نهاية المطاف عند حوالى 175 طائرة سنوياً بعد عام 2022، بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة والدول الشريكة.

يذكر أن شركة لوكهيد مارتن غادرت في مايو (أيار) الماضي قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات “أف-16” التابعة لسلاح الجو العراقي، على ما أفاد مسؤولون عسكريون وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال شخص مطلع على الأمر لوكالة “رويترز” حينها إن الشركة تشكل فريقاً للعمل عن بعد لتقديم دعم افتراضي للقوات الجوية العراقية.

وأضاف أن الكثير من المتعاقدين العاملين في القاعدة كانوا يعملون عن بعد معظم عام 2020 وأن‭‭‭ ‬‬‬عدداً قليلاً من المواطنين الأميركيين من بين المتعاقدين الذين يتم نقلهم.

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